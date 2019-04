Californie : fusillade dans une synagogue

En pleine célébration de la Pâque juive, un jeune homme a ouvert le feu dans une synagogue californienne, près de San Diego (États-Unis). "Cette nouvelle fusillade relance le débat politique sur le racisme, le suprémacisme blanc, à maintenant un an et demi de la prochaine élection présidentielle américaine", explique le journaliste Loïc de La Mornais, en direct depuis Washington (États-Unis).

Un mort et trois blessés

Dans la synagogue endeuillée, mais aussi dans les églises de San Diego, des veillées ont été organisées, regroupant chrétiens et musulmans, en soutien à la communauté juive frappée d'une deuxième fusillade meurtrière en six mois seulement sur le sol américain. Samedi 27 avril, le tireur, qui a fait un mort et trois blessés, a ouvert le feu avec une arme automatique. L'assaillant a ensuite été arrêté. Sur internet, il avait dit vouloir s'inspirer d'autres tueries de masse et espérait même filmer son attaque.

