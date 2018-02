"C'est sexiste, ridicule et contraire au féminisme" : Jennifer Lawrence réagit aux critiques sur son décolleté

La comédienne américaine a posé dans une robe Versace pour la sortie du film Red Sparrow, à Londres.

"Tout ce que vous me voyez porter est un choix. Si je veux avoir froid, C'EST MON CHOIX!" Jennifer Lawrence a vivement réagi aux critiques sur son décolleté, en plein mouvement "Time"s up" contre le sexisme dans le monde du cinéma, dans le sillage de l'affaire Weinstein.

La comédienne américaine a posé dans une robe Versace pour la sortie du film Red Sparrow, mardi 20 février, à Londres (Royaume-Uni). Les températures glaciales ce jour-là ont fait dire à certains internautes que l'actrice était victime d'un "diktat de l'industrie du film selon lequel la femme doit être sexy, même si c'est peu commode", comme le rapporte le Huffington Post.

"Ce n'est pas seulement ridicule, c'est aussi très offensant. Cette robe Versace est merveilleuse, pensez-vous vraiment que j'allais la recouvrir d'une écharpe ou d'un manteau? Je suis restée dehors 5 minutes! Je serais allée dans la neige avec cette robe parce que j'adore la mode et que c'est mon choix. C'est sexiste, ridicule et contraire au féminisme", s'est insurgée l'actrice sur son compte Facebook.

Parmi les récentes initiatives pour lutter contre le harcèlement sexuel, Time's Up -lancée par 300 vedettes dont Natalie Portman, Reese Witherspoon, Nicole Kidman ou encore Meryl Streep et Jennifer Lawrence - veut défendre les victimes d'abus sexuels au-delà de Hollywood et notamment dans des secteurs moins "glamour" comme l'agriculture et la restauration.

"Sur-réagir à propos de tout ce que fait ou dit une personne crée des polémiques sur des choses sans importance comme ce que j'ai choisi ou non de porter. Ça ne nous fait pas avancer. Cela nous détourne des vrais problèmes. Ressaisissez-vous!", conclut Jennifer Lawrence.