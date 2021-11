Aviation : les compagnies aériennes peuvent de nouveau desservir les États-Unis

Après des mois de fermeture, les frontières américains réouvrent leurs portes à l'Europe et la France lundi 8 novembre. Un moment attendu notamment par les compagnies aériennes.

C'est le grand jour pour les touristes et les compagnies aériennes. Lundi 8 novembre marque la réouverture des frontières américaines. Une bonne nouvelle pour les touristes, mais également pour les compagnies aériennes. "Pour la compagnie nationale, l'Atlantique Nord plus le Canada, c'est 40% de l'activité long courrier du groupe Air France KLM", explique Paul-Luc Monnier. Le trafic aérien a cependant énormément chuté depuis le Covid-19, passant de 8,8 millions à 1,7 millions de passagers entre 2019 et 2020.

Des tarifs pour attirer les clients



Pour reconquérir ses clients, les compagnies aériennes travaillent sur des tarifs attractifs : chez Air France, les vols aller-retours sont à partir de 324 euros, avec une augmentation des vols chaque semaine. Une montée à près de 90% des vols classiques, contre 50% lors de l'épidémie. Mais en général, la reprise normale du trafic aérien ne sera pas rétablie avant 2024. Certains pays, comme le Japon et la Chine, sont toujours fermés aux touristes.