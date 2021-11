Réouverture des frontières des États-Unis : "C’est enfin un premier bol d’air", pour la Fédération nationale de l'aviation

"C’est enfin un premier bol d’air", estime sur franceinfo Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers alors que les États-Unis rouvrent les frontières lundi 8 novembre après 20 mois de restrictions.

Reste que pour les compagnies aériennes, la situation est loin de celle qui existait avant la crise liée au Covid-19, en raison notamment du recul des voyageurs d'affaires. En prenant exemple sur le marché intérieur américain qui a déjà repris depuis plus longtemps, Alain Battisti explique que "sur les six premiers mois de l’année, seulement 40% des voyageurs d’affaires sont revenus dans les avions alors que 80 à 90% des voyageurs en général, donc notamment ceux qui voyagent pour des raisons personnels, étaient à bord." Cela représente un manque à gagne considérable, détaille Alain Battisti : "Avant crise, on avait l’habitude de dire que 30% des passagers faisaient 70% du chiffre d’affaires global de l’avion. Et évidemment ces 30%, ce sont des passagers des classes avant, souvent des personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles."

"Les destinations d’Amérique du Nord représente 40% du chiffre d’affaire du groupe Air France." Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l’aviation à franceinfo

Même si les compagnies aériennes avaient espéré une réouverture début juillet, le fait de pouvoir à nouveau voyager vers l'Amérique du Nord permettra un bol d'air, notamment financier. Alain Battisti se réjouit de la reprise du trafic dans les airs, avec plus de vols programmés et des avions de plus grandes capacités. Même si, cette reprise ne sera probablement pas aussi spectaculaire que prévu, "la saison qui s’ouvre à nous, est une saison d’hiver, donc relativement basse", précise-t-il.