Attentats du 11-Septembre : rescapés, ils témoignent sur ce jour où leur destin a basculé

"L'avion a frappé notre tour en s'encastrant entre le 77e et le 85e étage", témoigne Désirée Bouchat, une rescapée des attentats du 11 septembre 2001. Ce jour-là, elle travaille dans la tour sud du World Trade Center à New York (États-Unis). Impuissante, elle voit le premier avion percuter la tour nord. Son collègue lui dit d'évacuer quelques minutes seulement avant que son immeuble ne soit pris pour cible par les terroristes. Elle survit, mais 176 personnes de son entreprise sont décédées.

"C'est dur de revenir ici"

David Handschuh est photographe et se trouve au pied des tours jumelles le 11 septembre 2001, à New York, au moment où elles s'effondrent. Il est alors ensevelit sous la poussière et les gravats. "C'est dur de revenir ici. Dans mes rêves et mes cauchemars, je vois toujours les tours en feu. Si je regarde en l'air, je peux presque sentir les odeurs", témoigne-t-il.