Etats-Unis : "Les forces ayant conduit à l'assaut du Capitole sont encore à l'œuvre aujourd'hui", prévient Joe Biden

Sa réaction aux premières conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du capitole était attendue. "Les forces ayant conduit à l'assaut du Capitole (le 6 janvier 2021) sont encore à l'œuvre aujourd'hui", a déclaré vendredi 10 juin le président américain Joe Biden. La commission a accablé son prédécesseur, Donald Trump, pour son rôle dans cette journée qui a ébranlé l'Amérique."Il est important que les Américains comprennent ce qui s'est vraiment passé", a dit le président américain, en déplacement à Los Angeles.

Depuis près d'un an, cette commission – sept démocrates et deux républicains – a entendu plus de 1 000 témoins, dont deux enfants de l'ancien président, et épluché 140 000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet événement qui a fait trembler la démocratie américaine.

La Commission a décrit l'assaut du Capitole comme l'"aboutissement d'une tentative de coup d'Etat" contre l'élection de Joe Biden. Son adversaire, Donald Trump, a une nouvelle fois fait jeudi l'éloge de cette journée, assurant que l'assaut du Capitole était le "plus grand mouvement de l'histoire pour rendre à l'Amérique sa grandeur".