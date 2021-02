VIDEO. États-Unis : de nouvelles vidéos témoignent de la violence de l'attaque du Capitole

Une vidéo inédite de l'attaque du Capitole, survenue à Washington (États-Unis) le 6 janvier dernier, montre le face-à-face qui s'est opéré entre la foule et les forces de l'ordre. Elle a été filmée par une caméra que portait un policier. On peut y entendre leurs appels radio : "On ne peut plus les retenir, tous les policiers, vous reculez ! On est cernés !"

Sur d'autres images de vidéosurveillance, on aperçoit les premiers insurgés pénétrant dans le Capitole. Certains portaient une tenue militaire, un casque et une matraque. Ils ont ensuite ouvert les portes pour des dizaines d'autres supporters de Donald Trump.



La peur ressentie par les élus

Ces documents issus des caméras de surveillance ont été sélectionnés par l'accusation de l'ancien président à son procès en destitution. Leur publication vise à montrer la peur ressentie par les élus ce jour-là. On y voit par exemple le vice-président d'alors, Mike Pence, évacué avec sa famille. C'est la première fois qu'on le voit se cacher des insurgés. D'autres vidéos ont également été diffusées devant les sénateurs formant le jury, comme celle où l'on voit un policier coincé par les militants pro-Trump contre une porte.





Le JT

Les autres sujets du JT