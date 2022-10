Assaut du Capitole : la commission d'enquête parlementaire vote à l'unanimité pour citer Donald Trump à comparaître

Aux Etats-Unis, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021, a voté à l'unanimité, jeudi 13 octobre, pour citer l'ancien président Donald Trump à comparaître devant ses membres. L'ancien dirigeant républicain "est la personne au centre de l'histoire de ce qui s'est passé le 6 janvier. Nous voulons donc l'entendre", a déclaré le président de cette commission d'enquête, Bennie Thompson, lors d'une audition publique.

Il s'agit également, pour la commission, de "faire tout ce qu'elle peut pour raconter l'histoire la plus complète possible et fournir des recommandations afin d'aider à garantir que rien de semblable au 6 janvier ne se reproduise à l'avenir", a-t-il poursuivi.

La mission de cette commission d'enquête parlementaire, composée de sept démocrates et de deux républicains, est de faire la lumière sur le comportement du président avant, pendant et après l'attaque du Capitole, qui avait provoqué une onde de choc dans le monde entier. Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump avaient envahi le siège du Congrès américain, après avoir été encouragés par l'ancien président des Etats-Unis. Ils ont pris d'assaut le Capitole pour essayer d'empêcher les élus de certifier la victoire à l'élection présidentielle de Joe Biden.

"Son intention était claire, rester au pouvoir"

Jeudi, la commission a déroulé le fil des événements tel que dessiné par ses investigations. Elle a montré que l'ex-président avait prévu "bien à l'avance" de se déclarer victorieux à l'élection de 2020, avant même que les résultats ne soient connus. "Son intention était claire, ignorer l'Etat de droit et rester au pouvoir", a martelé le républicain Adam Kinzinger.

Des documents confirment des éléments présentés lors de précédentes auditions, selon lesquels Donald Trump a enflammé la foule de ses partisans le 6 janvier 2021, bien qu'il ait été informé du potentiel de violence, a souligné l'élu Adam Schiff.

Depuis sa création, la commission d'enquête parlementaire a interrogé plus d'un millier de témoins, dont deux enfants de Donald Trump, et épluché des dizaines de milliers de documents.