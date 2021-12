Assaut du Capitole aux Etats-Unis : Donald Trump demande à la Cour suprême de bloquer le transfert de documents à une commission d'enquête

L'ex-président américain Donald Trump a demandé jeudi 23 décembre à la Cour suprême de bloquer le transfert de documents à une commission parlementaire chargée de faire la lumière sur son rôle dans l'assaut mené le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole. Les avocats du milliardaire républicain ont demandé à la plus haute juridiction des Etats-Unis d'annuler une décision prise début décembre par une cour d'appel fédérale, qui avait ouvert la voie au transfert de centaines de pages de documents à la commission parlementaire. Elle lui avait toutefois laissé quatorze jours pour adresser un recours à la Cour suprême, ce que l'ex-président a donc fait in extremis.

Donald Trump reste un personnage central dans son camp et n'exclut pas de se représenter à la présidentielle de 2024. Il veut garder secrètes ces archives incluant, entre autres, les listes de personnes lui ayant rendu visite ou l'ayant appelé le 6 janvier. L'ancien président, qui nie toute responsabilité dans l'attaque, dénonce "un jeu politique" et refuse de collaborer. Il a saisi la justice au nom d'une prérogative du pouvoir exécutif de garder confidentielles ses communications, même en cas d'assignations émises par le Congrès et "même après la fin de son mandat".