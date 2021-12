Assaut du Capitole aux Etats-Unis : l'enquête se rapproche encore un peu plus de Donald Trump

Quelles sont les responsabilités dans l'assaut du Capitole ? Un tribunal a autorisé jeudi 9 décembre le transfert au Congrès de documents qui pourraient impliquer Donald Trump dans l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Cette décision ouvre la voie à la transmission de centaines de documents à une commission parlementaire chargée de faire la lumière sur le rôle de l'ex-président républicain dans cet assaut.

Le tribunal lui laisse toutefois quatorze jours pour adresser un recours à la Cour suprême des Etats-Unis. Sa porte-parole a immédiatement fait savoir qu'il en avait l'intention. Donald Trump veut en effet garder secrètes ces archives incluant entre autres les listes de personnes lui ayant rendu visite ou l'ayant appelé ce jour-là.

Cette décision représente une victoire importante dans la course contre la montre engagée par la commission spéciale de la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Celle-ci veut à tout prix publier ses conclusions avant les élections de mi-mandat, dans moins d'un an, lors desquelles les républicains pourraient reprendre le contrôle et enterrer ses travaux.