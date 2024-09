Après l'effondrement du pont de Baltimore, les autorités américaines réclament plus de 100 millions de dollars de dédommagements

Un accident qui pourrait coûter cher. Les autorités américaines ont engagé, mercredi 18 septembre, une action en justice pour réclamer plus de 100 millions de dollars de dédommagements aux entreprises singapouriennes propriétaire et gestionnaire du porte-conteneurs, qui a provoqué en mars l'effondrement d'un pont crucial pour l'économie des Etats-Unis.

Le 26 mars, le porte-conteneurs Dali, qui quittait le port de Baltimore (Maryland, Etats-Unis), avait subi plusieurs avaries électriques et s'était encastré dans le pont autoroutier Francis Scott Key. Il s'était effondré comme un château de cartes, entraînant la mort de six ouvriers, qui effectuaient des travaux de réparation sur le pont. Il a fallu plus de deux mois de travaux pour rétablir la circulation maritime normale dans le port, à partir du 10 juin.

La plainte déposée par le ministère de la Justice contre les sociétés de droit singapourien Grace Ocean et Synergy Marine, respectivement propriétaire et gérant du navire, vise à recouvrer les dépenses engagées par l'Etat fédéral dans ces opérations. "Le ministère de la Justice veut faire porter les coûts de nettoyage du chenal et de réouverture du port de Baltimore aux entreprises qui ont causé l'accident, pas aux contribuables américains", a expliqué le ministre, Merrick Garland, dans un communiqué.