Alzheimer : un médicament prometteur autorisé aux États-Unis

Cette annonce, lundi 7 juin, de la FDA apporte un immense espoir pour des millions de malades d'Alzheimer et leurs familles. La puissante agence du médicament a autorisé la mise sur le marché aux États-Unis d'un médicament jugé révolutionnaire. Il s'appelle l'Aduhelm et il est produit par l'entreprise pharmaceutique Biogen. Il est présenté comme le premier vrai traitement développé en vingt ans. Il s'attaque directement aux causes de la maladie, en ciblant spécifiquement les plaques qui se déposent sur le cerveau et qui provoquent cette maladie dégénérative.

L'Aduhelm fait gagner des années d'autonomie

Les études ont montré que ce médicament ne guérissait pas complètement la maladie d'Alzheimer, mais la ralentissait fortement et faisait gagner des années de vie et d'autonomie aux patients. La mise sur le marché en France devrait prendre un ou deux ans. Les scientifiques s'accordent à dire que cela fait partie des pistes prometteuses qui changeront la donne dans les années à venir, conclut le correspondant de France Télévisions à Washington Loïc de La Mornais.