VIDEO. Airbus est visé par une enquête pour corruption aux Etats-Unis

Airbus est visé par une procédure judiciaire pour corruption aux Etats-Unis, rapporte Le Monde jeudi 20 décembre. Selon le quotidien, le département américain de la Justice s'intéresse à des transactions supposées irrégulières, et notamment à la rémunération des intermédiaires qui facilitent l'obtention des contrats. Le constructeur aéronautique européen ne souhaite pas communiquer sur cette affaire.

Airbus fait déjà l'objet d'investigations sur des faits similaires menées par le parquet national financier (PNF) français et son équivalent britannique, le Serious fraud office (SFO). "Nous coopérons avec les autorités américaines, en étroite collaboration avec le PNF et le SFO", a fait savoir l'entreprise. Le groupe avait lui-même dénoncé ces transactions fraudules en 2016. Après les révélations sur l'enquête américaine, le titre d'Airbus a plongé de plus de 4% à la bourse de Paris, jeudi soir.

