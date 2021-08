Afghanistan : les ambassades américaine et britannique accusent les talibans d'avoir "massacré des dizaines de civils"

Washington et Londres prennent position. Les ambassades américaine et britannique à Kaboul ont accusé lundi 2 août les talibans d'avoir "massacré des dizaines de civils" dans le district de Spin Boldak, dans le sud de l'Afghanistan, dont ils se sont emparés le 14 juillet.

"Ces meurtres sont susceptibles de constituer des crimes de guerre, ils doivent faire l'objet d'enquêtes et les combattants ou chefs talibans responsables doivent rendre des comptes", ont déclaré les deux ambassades sur leur compte Twitter respectif. Elles renvoient à un rapport de la Commission afghane indépendante des droits de l'homme (AIHRC), un organisme public.

(1/2) In Spin Boldak, Kandahar, the Taliban massacred dozens of civilians in revenge killings. These murders could constitute war crimes; they must be investigated & those Taliban fighters or commanders responsible held accountable. + urge #CeasefireNow. pic.twitter.com/gkIzeMgQ32