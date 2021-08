Afghanistan : le retrait américain est acté, les talibans paradent

Ils savourent le moment. Pour certains talibans, une séance photo est improvisée devant un avion-cargo de l'armée afghane, mardi 31 août. Un avion où des milliers d'Afghans apeurés se sont massés pour fuir. Ils fanfaronnent aux commandes de l'appareil : l'aéroport de Kaboul est entre leurs mains désormais. Les Américains, qu'ils considéraient comme des envahisseurs, sont partis. Les talibans nouvelle génération sont très au point sur leur communication, et exposent leur triomphe au monde entier. Après 22h30, lundi, des tirs victorieux et des feux d'artifice ont été lancés. Les Américains affirment avoir rendus inutilisables les appareils et véhicules blindés avant de partir.

Trop tard pour l'évacuation de certains Afghans

"Les Américains sont partis, les talibans paradent et célèbrent dans les rues de Kaboul, non sans tirer en l'air. Mais pour les Afghans, le premier jour de l'émirat islamique d'Afghanistan tenu par les talibans ressemble à beaucoup de questions, d'inquiétudes, et notamment pour plus de 10 000 Afghans qui étaient éligibles à avoir l'asile et la protection des pays qu'ils avaient aidé, et qui n'ont pas pu évacuer. Maintenant c'est trop tard", explique Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Kaboul pour le 20 Heures de France 2.