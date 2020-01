Jeffrey Epstein a agressé sexuellement des mineures jusqu'en 2019, selon une procureure

La procureure des Iles Vierges a demandé le prolongement des poursuites engagées au pénal contre le financier, qui ont été abandonnées après son décès.

La procureure des Iles Vierges a saisi, mercredi 15 janvier, la justice pour demander la saisie des biens de Jeffrey Epstein. Elle accuse le financier, retrouvé mort dans sa cellule en août 2019, d'avoir agressé sexuellement des mineures dans l'archipel jusqu'en 2019.



Ce recours, déposé par la procureure des Iles Vierges, Denise George, est un prolongement des poursuites engagées au pénal contre le financier, qui ont été abandonnées après son décès. Cette nouvelle action en justice constitue un développement important car le gestionnaire de fortune n'avait jusqu'ici jamais été inculpé pour des faits postérieurs à 2005.

"Vaste réseau de traite d'être humains"

Les Iles Vierges sont un territoire américain mais ne font pas officiellement partie des Etats-Unis. Le millionnaire possédait, en effet, deux îles privées dans l'archipel, Little St. James et Great St. James. D'après la procureure, l'enquête a montré que le financier y avait organisé un "vaste réseau de traite d'être humains, et d'abus sexuels de jeunes femmes et de mineures ici, aux Iles Vierges". Les plus jeunes victimes présumées seraient âgées de 12 ans, a précisé la procureure.