Affaire Jeffrey Epstein : un médecin légiste remet en cause la thèse du suicide

Selon un médecin légiste engagé par le frère de Jeffrey Epstein, le financier américain ne se serait pas suicidé en prison, rapporte le New York Times, dans un article publié mercredi 30 octobre. Le docteur Michael Baden, qui a assisté à l'autopsie de Jeffrey Epstein, a expliqué, sur la chaîne Fox News, que le corps présentait des blessures "extrêmement inhabituelles dans les suicides par pendaison".

"Elles pourraient apparaître beaucoup plus souvent dans des cas d'homicide par strangulation", a-t-il poursuivi. Avant de conclure : "Je pense que des éléments indiquent qu'il s'agit d'un homicide plutôt que d'un suicide".

