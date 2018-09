11-Septembre : toujours 1 100 personnes non identifiées

À New York (États-Unis), le 11 septembre 2001, les deux tours du World Trade Center s'effondrent l'une après l'autre et sous les décombres, plus de 2 700 victimes dont 1 100 toujours pas identifiées. À Manhattan, un laboratoire d'identification génétique conserve les restes de ces victimes. "Nous avons 22 000 restes de fragments humains retrouvés dans les décombres de Ground Zero", explique Mark Desire, de l'institut médico-légal Hirsch Center New York.

Un tiers des victimes du 11-Septembre sont toujours portées disparues

Aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent à ce laboratoire d'extraire l’ADN. Très lentement, dix-sept ans après les attentats, de nouvelles victimes continuent à être identifiées, dont une en 2018. "Cela apporte du réconfort [aux familles des victimes] parce qu'ils vont enfin pouvoir offrir un vrai enterrement à ceux qu'ils aiment", confie Mary Fetchet, fondatruce de Les voix du 11 septembre. À ce jour, plus d'un tiers des victimes du 11-Septembre sont toujours portées disparues et pas officiellement décédées.

