Un titre qui rappelle Dallas, célèbre série américaine des années 1980, mais à la vision du documentaire Bruxelles, ton univers impitoyable, réalisé par Yann-Antony Noghès, c'est à House of Cards que l'on pense. Pendant 18 mois, les caméras du réalisateur se sont immiscées au cœur du pouvoir de l'Union européenne, au plus près de ses principaux acteurs.

Le film, diffusé sur France 2 jeudi 6 mai, est riche de nombreux témoignages. Il révèle, entre autres difficultés, les dissensions qui altèrent les relations entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, le président du Conseil européen, personnage central de ce récit. Pierre d'achoppement récent de ces deux dirigeants de l'Union, le "sofagate", nom donné à l'incident protocolaire survenu à Ankara.

Lors d'une délicate visite officielle en Turquie, le 6 avril, Ursula von der Leyen et Charles Michel ont été reçus par le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan. A leur arrivée dans le palais présidentiel, seuls deux fauteuils ont été préparés pour accueillir les trois dirigeants. Le président du Conseil européen s'assoit aux côtés du président turc, laissant Ursula von der Leyen seule debout. La présidente de la Commission finit par s'asseoir sur un canapé, en retrait des deux hommes, face au ministre turc des affaires étrangères, dont la fonction lui est inférieure dans la hiérarchie protocolaire.

"Je ne dors pas bien la nuit depuis"

Cet incident diplomatique provoque une véritable tempête politique. L'attitude d'Ankara, accusée de bafouer le droit des femmes, est pointée du doigt, mais c'est surtout Charles Michel qui se retrouve sous les feux des critiques. Son absence de réaction est qualifiée de "honte humaine, politique et diplomatique" par Jean Quatremer, journaliste spécialiste des questions européennes au quotidien Libération, qui témoigne dans le documentaire. Celui-ci lève le voile sur une réunion au Parlement européen, le 13 avril, devant les chefs de groupes politiques, pendant laquelle les deux présidents ont dû s'expliquer sur l'affaire.

Depuis ce camouflet, Ursula von der Leyen, offensée, ne décolère pas malgré les excuses répétées du président du Conseil. "Je ne dors pas bien depuis lors. Je me refais le film constamment", confie Charles Michel dans le documentaire. "Je vois bien que ma propre conscience semble mise en cause (...) et mon absence de réaction a pu donner lieu à des interprétations qui me font de la peine." Outre les tensions et la concurrence qui règnent entre les deux dirigeants européens, cet épisode conforte, pour certains, l'idée que l'Europe serait trop étroite pour deux présidents. Une concurrence qui fragiliserait à terme l'Union des 27, selon plusieurs observateurs.

Le documentaire Bruxelles, ton univers impitoyable est diffusé jeudi 6 mai à 21h05, sur France 2.