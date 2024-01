Turquie : une attaque contre une église italienne à Istanbul fait un mort

Deux assaillants masqués ont attaqué, dimanche 28 janvier, une église catholique italienne en pleine messe à Istanbul (Turquie), a annoncé le ministre de l'Intérieur turc, Ali Yerlikaya. L'attaque a fait un mort et est survenue vers 11h40 (heure locale, 9h40 heure de Paris) à l'église Santa Maria, a annoncé le ministre de l'Intérieur sur les réseaux sociaux. Selon le ministre, la victime est une personne qui assistait à la célébration, simplement identifiée par ses initiales C. T.. Une enquête a été ouverte. "Nous condamnons fermement cette attaque ignoble", a-t-il ajouté.

Les assaillants ont visé cette personne en pleine messe, a dénoncé Omer Celik, le porte-parole du parti au pouvoir AKP (Parti pour la justice et le développement). "Nos forces de sécurité mènent une enquête à grande échelle sur cette affaire", a-t-il affirmé. "Ceux qui menacent la paix et la sécurité de nos citoyens n'atteindront jamais leurs objectifs". Le mobile de cette attaque n'était pas connu dans l'immédiat.

"J'exprime ma proximité avec la communauté de l'église Santa Maria Draperis à Istanbul, qui pendant la messe a subi une attaque armée qui a fait un mort et plusieurs blessés", a réagi le pape François à l'issue de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre, au Vatican. De son côté, le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a exprimé sur X ses "condoléances" et sa "ferme condamnation pour la lâche attaque perpétrée contre l'église de Santa Maria", assurant "suivre la situation avec l'ambassade à Ankara et le consulat à Istanbul" et se disant "certain que les autorités turques arrêteront les responsables".