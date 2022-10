Turquie : le bilan humain s’alourdit après l’explosion d’une mine

Après l’explosion d’une mine à Amasra en Turquie, vendredi 14 octobre, le bila n s ’est alourdi puisque plus de 40 personnes sont décédées.

Recep Tayyip Erdogan, le président turc, s’est rendu à Amasra pour se recueillir sur les cercueils des victimes de l’explosion d’une mine. Samedi 15 octobre, au lendemain du drame, les premières funérailles ont lieu. Le président turc est venu pour rendre hommage et pour soutenir les secouristes, les mineurs ainsi que les familles des victimes. "La nature de cette explosion sera déterminée et les responsables seront identifiés lors des enquêtes administratives et judiciaires", a déclaré Recep Tayyip Erdogan.





Un coup de grisou à l’origine de l’explosion ?



Selon les premières recherches, ce serait un coup de grisou qui aurait provoqué l’explosion dans la mine. Un incendie a ensuite gagné du terrain dans différentes galeries souterraines. Parmi les 110 mineurs qui se trouvaient en poste à ce moment-là, certains ont été piégés à 300 mètres de profondeur. "Je ne pouvais rien voir, tout était couvert de poussière et de fumée, je ne sais pas ce qui s’est passé", témoigne l’un des mineurs. Certains d’entre eux ont passé toute la nuit dans la mine pour essayer de secourir les victimes. Selon le ministre turc de l’Intérieur, 40 mineurs sont décédés.