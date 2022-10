Turquie : au moins 40 morts après l'explosion d'une mine de charbon

Après plusieurs heures piégé à plus de 300 mètres sous terre, un mineur retrouve enfin l'air libre, vendredi 14 octobre. Lui et ses collègues auraient été victimes d'un coup de grisou, une explosion provoquée par un afflux de méthane, un phénomène redouté dans les mines. "La poussière, la fumée, on ne voyait plus rien", confie un autre mineur. Les rescapés, souvent très affaiblis, ont été conduits dans des ambulances, stationnées entre les tas de charbons.

Au moins 40 mineurs décédés

De nombreux corps sans vie ont également été extraits de la mine. Au moins 40 mineurs sont décédés. Ils étaient 110 dans les galeries lors de l'accident. "Malheureusement, nous avons perdu certains de nos amis, en raison des très fortes pressions et des températures qui ont été causées par l'explosion", a déclaré Fatih Donmez, ministre de l'Énergie de la Turquie. Dans la matinée du samedi, les opérations de secours sont presque terminées. Des mineurs y ont participé, pour tenter de retrouver leurs camarades. En 2014, dans l'ouest de la Turquie, un autre accident avait provoqué la mort de 301 mineurs.