Turquie : la détresse de la population face aux violents incendies

La Turquie est en proie à de violents feux de forêt depuis six jours. Plus d'une centaine d'incendies se sont déclenchés, faisant au moins huit morts et dévastant 95 000 hectares.

De violents incendies continuent de faire rage en Turquie, mardi 3 août. Tout un village s'est mobilisé, alors que les flammes s'approchaient des maisons. Certains luttent contre le feu avec des lances à incendie, mais beaucoup d'habitants n'ont pas de matériel et utilisent des moyens de fortune, comme des bouteilles d'eau, pour tenter de l'étouffer. Un combat qu'ils mènent, en le sachant perdu d'avance. "Je me sens fatigué, impuissant, on ne peut rien faire, nos maisons brûlent, nos forêts aussi", lance un homme.

Des milliers de déplacés

Au moins sept incendies sont toujours en cours sur la côte sud. Les pompiers ne savent plus où intervenir. À l'est, des villages entiers ont été brûlés. La population désespère à Manavgat : c'est ici que sept à huit personnes sont décédées dans les incendies. Un couple est passé près de la mort. "On a sauvé nos vies de peu, on est partis d'un côté, les enfants de l'autre, tout le monde essayait de fuir, c'est terrible", raconte Melike Uysal, agricultrice. Leurs animaux sont morts, brûlés vifs. Plusieurs milliers de Turcs ont dû quitter leur maison.