Les avions bombardiers d'eau ont dû intervenir à Manavgat (Turquie) pour contrer de violents incendies, jeudi 29 juillet, et la lutte est loin d'être terminée. Certains villages aux alentours sont complètement partis en fumée, trois personnes ont été tuées, dont un homme de 82 ans, qui n'a pas réussi à sortir à temps de sa maison. Depuis mercredi, le vent attise les flammes malgré la présence de plus de 4 000 pompiers, poussant les habitants à fuir leur maison pour survivre.

La piste criminelle étudiée

Environ 70 feux menacent également des régions turques plus touristiques sur la côte, à Antalya et Bodrum. Quelques hôtels ont été évacués, alors que les flammes dévalent les collines et sont visibles depuis la plage, où les vacanciers sont en pleine baignade. Les autorités turques ont relevé que plusieurs départs de feux ont été étrangement déclenchés en simultané et enquêtent activement sur une piste criminelle.