Turquie : Istanbul élit un maire social-démocrate, un camouflet pour Erdogan

Il s'appelle Ekrem Imamoglu. C'est le nouveau maire d'Istanbul, acclamé dimanche 23 juin par des milliers de citoyens de Turquie. La foule scande qu'il sera le successeur d'Erdogan à la tête du pays. Lui le social-démocrate se contente pour l'instant de féliciter ses électeurs dimanche soir : "Vous avez protégé la démocratie en Turquie et le monde entier vous regarde".

Un rival de poids pour Erdogan

Une victoire spectaculaire et une cinglante défaite pour Erdogan, lui qui avait fait annuler le résultat des élections municipales tenues à Istanbul il y a un mois. L'opposition avait gagné et elle l'a emporté à nouveau avec encore plus de voix d'avance. Le président turc a été obligé de reconnaître sa défaite sur Twitter. C'est la première fois que son parti perd une élection majeure : la mairie d'Istanbul, ville qui a incarné l'ascension politique d'Erdogan.

