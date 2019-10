Offensive en Syrie : Kurdes, Turquie, Bachar Al-Assad... quelle réaction et pourquoi ?

Qu'est-il en train de changer en Syrie alors que la Turquie a lancé depuis plusieurs jours une offensive et que les Kurdes se retrouvent en grande difficulté par endroit ? En plateau, Étienne Leenhardt revient sur une situation qu'il qualifie lui-même de "très complexe", lundi 14 octobre. "Jusqu'à une dizaine de jours, le nord de la Syrie était contrôlé par les Kurdes. Les Kurdes étaient soutenus depuis plusieurs années par des forces spéciales américaines et françaises. Et ce sont eux, les Kurdes, qui ont mené l'essentiel de la guerre contre le groupe État islamique au prix de très lourdes pertes, 11 000 morts, mais ça leur a également permis de gagner des territoires sur le sol syrien", rappelle le journaliste de France 2.

La France se retire également

Aujourd'hui, "les États-Unis s'en vont. La France suit parce que militairement, elle ne peut pas rester toute seule. Les Turcs, eux, entrent par le nord en territoire syrien pour repousser les Kurdes tout le long de cette frontière entre la Syrie et la Turquie. Résultat : les Kurdes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le régime de Bachar al-Assad", explique Étienne Leenhardt.