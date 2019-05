"Nous n'abandonnerons jamais !" : sa victoire aux municipales d'Istanbul invalidée, l'opposant à Erdogan affiche sa détermination

Après l'invalidation de sa victoire aux élections municipales d'Istanbul, en Turquie, Ekrem Imamoglu, opposant au président Erdogan, s'affiche plus combatif que jamais et appelle ses militants au sang-froid.

Aux municipales turques du 31 mars, l’opposition avait arraché la victoire au parti du président Recep Tayyip Erdogan dans la plus grande ville du pays, Istanbul. Une victoire à 13 800 voix près, que le pouvoir avait officiellement contestée. Lundi 6 mai, le Haut conseil électoral a décidé d’invalider cette élection, appelant les Stambouliotes à voter à nouveau le 23 juin. Le candidat de l’opposition, Ekrem Imamoglu, qui occupait officiellement le poste de maire d’Istanbul depuis le 17 avril, a réuni ses partisans dans la soirée, s'affichant plus combatif que jamais.

"Je condamne le Haut conseil électoral !"

Depuis que le Haut conseil électoral a invalidé sa victoire, Ekrem Imamoglu n’est plus le maire d’Istanbul. Mais alors qu’au sein de l’opposition, certains plaidaient pour un boycott en cas de nouvelle élection, le vainqueur du 31 mars est apparu déterminé devant des milliers de partisans qui réclamaient la démission des instances électorales. "En multipliant les contestations, explique-t-il, ils se sont mis à faire pression et à menacer le Haut conseil électoral. Et ce dernier a courbé l’échine ! Je condamne le Haut conseil électoral ! Je le condamne ! Je le condamne !" Ekrem Imamoglu n’a pas appelé ses partisans à manifester, mais les a plutôt invités au sang-froid.

Nous n’abandonnerons jamais, assure Ekrem Imamoglu. Nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout de ce processus. Certains d’entre vous sont peut-être inquiets, certains sont peut-être désespérés. Essuyez vos larmes ! Nous sommes ici, et nous travaillerons tous ensemble !Ekrem Imamogluà franceinfo

Ekrem Imamoglu le sait : la victoire ne sera pas facile. Mais s’il y parvient une fois de plus, ce sera un coup sévère dont le président turc, Recep Tayyip Erdogan, aura beaucoup de mal à se remettre.