Musique : Altin Gün, psyché turque et sans frontières

Altin Gün, alliage plus ou moins improbable de musiciens hollandais - entre autres - et de chanteurs turcs, à la sauce psyché, ils ont sorti vendredi leur premier album, "On". Hommage à la tradition folk turque, et musique d'une modernité saisissante.

Le groupe Altin Gün, alliage transfrontalier de tendances. (KEXP/Justin Wilmore on flickr)