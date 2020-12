La Turquie veut ouvrir une "nouvelle page" avec l'Europe, dit Erdogan à Merkel

Le temps de l'apaisement entre la Turquie et l'Europe ? Le président turc a assuré, vendredi 18 décembre, à la chancelière allemande vouloir ouvrir une "nouvelle page" avec l'Union européenne (UE). Au cours d'une vision conférence avec Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que "la Turquie [voulait] ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'UE, et [avait] remercié la chancelière pour ses contributions constructives et ses efforts en faveur des relations Turquie-UE", a écrit la présidence turque dans un communiqué.

"Il y a une nouvelle fenêtre d'opportunité" pour renforcer les relations entre la Turquie et l'Union européenne, mais certains pays essaient de "créer une crise" pour perturber cet "agenda positif", a affirmé la dirigeante allemande, sans citer le nom des pays en question.

Tensions avec la Grèce, Chypre et la France

Les dirigeants européens, réunis en sommet la semaine dernière à Bruxelles, ont décidé d'imposer des sanctions ciblées contre Ankara pour ses "actions unilatérales et ses provocations" en Méditerranée orientale. Les tensions sont vives dans cette zone riche en ressources gazières et où la Turquie conteste le tracé des frontières maritimes en menant des travaux d'exploration.

Depuis plusieurs mois, les relations sont particulièrement difficiles avec la Grèce et Chypre, aux premières loges de la campagne turque, mais également avec la France, qui les soutient.