"Je me suis sentie blessée" : Ursula von der Leyen revient sur l'incident protocolaire dont elle a été victime en Turquie

"Je suis la première femme présidente de la Commission européenne et je souhaite être traitée comme présidente de la Commission. A Ankara, cela n'a pas été le cas et c'est arrivé parce que je suis une femme." La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a demandé, lundi 26 avril, aux dirigeants européens d'exiger de la Turquie le respect des droits des femmes comme "préalable à la reprise des relations" avec Ankara, après l'incident protocolaire dont elle a été victime au début du mois.

En visite dans la capitale turque, le 6 avril, lors de la réunion des présidents des institutions de l'UE avec le président Recep Tayyip Erdogan, la présidente de la Commission avait été placée sur un divan. Charles Michel, représentant des Etats membres de l'UE, et le chef d'Etat turc prenaient de leur côté place dans les deux seuls fauteuils disponibles.

European Commission President Ursula von der Leyen was taken aback to find her fellow top EU official taking the only chair available next to Turkish President Tayyip Erdogan when the duo visited Ankara, her spokesman said https://t.co/Sx4qB0SYyk pic.twitter.com/G6aZrh3hzm