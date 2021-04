Europe : vers un apaisement des relations avec la Turquie ?

L'Union européenne renoue le dialogue avec la Turquie. "La Turquie reste un partenaire économique important, et surtout elle occupe une place stratégique", explique le journaliste France Télévisions Julien Gasparutto, en duplex depuis Bruxelles (Belgique), mardi 6 avril. "Il vaut mieux donc travailler avec elle", a confié un diplomate. "Les Européens ont besoin de la Turquie, car elle joue un rôle dans un certain nombre de conflits, et surtout elle est en capacité d'ouvrir ou de fermer le flot des migrants vers l'Europe, elle l'a déjà fait et elle accueille toujours aujourd'hui sur son territoire quatre millions de réfugiés syriens", détaille le journaliste.

Des tensions "toujours présentes"

Apres de mois de tension, l'heure est donc "à la désescalade". "Le président Erdogan a montré des signes d'ouverture, mais avant de signer de nouveaux accords, les Européens veulent du concret, et ils ont redit leurs inquiétudes sur la violation des droits humains en Turquie", rapporte ensuite le journaliste. Si "un début de réchauffement" semble donc s'amorcer, "les tensions sont toujours présentes", prévient Julien Gasparutto.