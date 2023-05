Turquie : la jeunesse fracturée à cause de la présidentielle

Les élections en Turquie s'annoncent serrées dimanche 14 mai entre Recep Tayyip Erdoğan, au pouvoir depuis 20 ans, et son principal opposant Kemal Kiliçdaroglu. Un scrutin qui pourrait bien basculer grâce à la jeunesse turque.

Dans l’immense meeting qui se prépare, Kemal et ses amis distribuent les drapeaux turcs et celui de l’AKP, le parti du président. Âgés de 18 ans, ils sont nés au début de l’ère Erdogan. "Je suis très excité de voter pour la première fois", dit l’un d’eux. Cette génération n’a connu que cet homme fort, et l’admire. "Ça me touche personnellement de voir celui qui a travaillé si dur pour l’avenir de notre pays", déclare un jeune homme. Le groupe est scolarisé dans un lycée religieux, l'un de ceux qu'Erdogan a créé en Turquie pour former une génération pieuse.

"Pour moi, sa politique n'est plus efficace, et ce serait bien de changer"

Une jeunesse conquise, mais c’est loin d’être le cas dans les plus grandes villes, comme Istanbul (Turquie). Dans le quartier de Kasimpasa, le fief d'Erdogan, le doute s’est installé pour Emir, 20 ans, coiffeur. Sa famille est pro-Erdogan, mais la crise économique éloigne le jeune homme du président. "Tayyip Erdoğan a fait beaucoup de choses pour le pays, mais là, il n’y arrive plus. Pour moi, sa politique n’est plus efficace, et ce serait bien de changer", affirme-t-il. Une jeunesse touchée par la crise, et qui aspire aussi à plus de liberté.