DIRECT. Elections en Turquie : posez vos questions au chercheur Max-Valentin Robert, il y répondra à partir de 16 heures

: Après le premier tour de l'élection présidentielle, Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kiliçdaroglu se retrouvent au coude-à-coude. Pour répondre à vos interrogations, Max-Valentin Robert, chercheur en sciences politiques à l'université de Nottingham (Royaume-Uni), sera avec nous dès 16 heures ! N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dès maintenant.

Avant le second tour de la présidentielle, reportage avec les électeurs de Sinan Ogan "pas attirés par le programme d'Erdogan" et qui refusent de voter pour Kiliçdaroglu.

: La campagne de l'entre-deux-tours a débuté en Turquie et un homme-clé reste à convaincre. Avant le second tour de la présidentielle, les deux finalistes tentent en effet d'aller chercher les voix du candidat Sinan Ogan. Reportage auprès de ses militants, qui semblent déjà avoir choisi leur camp.









: Mais les deux rivaux sont au coude-à-coude en vue du second tour, ce qui fait de Sinan Ogan le potentiel faiseur de roi. Alors quelles sont ses revendications ? De quel candidat est-il le plus proche sur l'échiquier politique ? Eléments de réponse.

: Tous les regards sont désormais tournés vers lui. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle en Turquie, Sinan Ogan n'est plus dans la course. Celui qui a réuni 5,3% des votes n'a pas fait le poids face au président sortant, Recep Tayyip Erdogan, et au chef de l'opposition, Kemal Kiliçdaroglu.







