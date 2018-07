Thaïlande : les 12 enfants piégés dans une grotte retrouvés

Les 12 adolescents et leur entraîneur, bloqués depuis neuf jours dans une grotte en Thaïlande, ont été retrouvés en vie lundi 2 juillet. Tous sont sains et saufs. Les familles n'y croyaient plus. Depuis 10 jours, il n'y avait plus aucune trace de vie de ces jeunes footballeurs âgés de 11 à 16 ans et de leur coach. Ils ont disparu dans une immense grotte du nord de la Thaïlande après s'être abrités à cause de la pluie.

Très affaiblis

Désormais localisés, place à l'opération de sauvetage, qui s'annonce très compliquée. Le niveau de l'eau est monté dans la grotte. Les sauveteurs doivent pomper l'eau, et surtout préparer les enfants à parcourir plus de trois kilomètres. Si l'eau n'est pas évacuée, ils devront apprendre à plonger alors qu'ils sont très affaiblis. Tous n'ont rien mangé depuis dix jours.

