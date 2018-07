VIDEO. Thaïlande : les premières images des enfants piégés dans une grotte

Les douze adolescents et leur entraîneur de foot ont été miraculeusement retrouvés vivants après avoir passé neuf jours sans vivres dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande. Ils doivent être remis en forme mardi, avant une délicate évacuation en plongée.

Les secours font face à une évacuation délicate. Les 12 enfants et leur entraîneur de football, retrouvés vivants après neuf jours passés dans une grotte du nord de la Thaïlande, vont recevoir quatre mois de vivres et des leçons de plongée, annonce l'armée mardi 3 juillet.

Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts avec leur entraîneur de 25 ans par des plongeurs britanniques tard lundi, émaciés mais "sains et saufs". Le groupe était perché sur un rebord, loin dans les méandres de cette grotte située au fin fond du nord de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie et le Laos, où ils ont été piégés le 23 juin par la montée des eaux.

Thaïlande. Premières images des enfants bloqués depuis 9 jours dans une grotte.

Une vidéo poignante filmée par les sauveteurs montre un groupe d'enfants maigres, vêtus de maillots de football trop grands et maculés de boue. Ils sont réfugiés sur un promontoire étroit entouré d'eau. "Merci", s'exclame l'un d'eux. Un autre répond "treize" quand l'un des plongeurs à l'accent britannique demande combien ils sont.

Apprendre à plonger

Des médecins ont rejoint les enfants et devaient évaluer leur capacité à plonger, dès mardi ou dans plusieurs jours, selon leurs forces. Des équipements de plongée ont été acheminés à l'intérieur, ainsi que des vivres et des médicaments. "Il faut les entraîner... Voyons de quoi ils sont capables", a tempéré le gouverneur.

Les secours, qui se préparent à l'idée que les enfants pourraient passer encore pas mal de temps dans le réseau souterrain, leur ont fait parvenir des vivres et des médicaments, en particulier des gels riches en calories et du paracétamol. Dans l'intervalle, les sauveteurs continuent de pomper le maximum d'eau de la grotte afin de faciliter la sortie des enfants. Car il s'agit de parcourir plus de quatre kilomètres les séparant de la sortie, en partie inondés.

La découverte des enfants a plongé la Thaïlande dans la liesse après des journées de recherches difficiles, entravées par des pluies torrentielles. La télévision continuait de suivre en direct l'opération.