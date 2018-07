Thaïlande : les 12 enfants et l'adulte piégés dans une grotte ont été retrouvés "sains et saufs"

Les treize personnes n'ont néanmoins pas encore été évacuées. Les secouristes doivent en effet leur apporter de la nourriture pour leur permettre de reprendre des forces et de parcourir les quatre kilomètres les séparant de la sortie.

La fin de plus d'une semaine d'angoisse. Les douze enfants et leur entraîneur de foot pris au piège depuis neuf jours dans une grotte inondée en Thaïlande ont été retrouvés "sains et saufs", lundi 2 juillet dans la soirée. "Nous les avons retrouvés tous les treize", a précisé le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, au milieu des cris d'enthousiasme des secouristes et des journalistes.

L'évacuation ne sera pas immédiate, a-t-il expliqué. Des secouristes resteront dans la grotte avec eux, le temps qu'ils soient assez en forme pour parcourir les quelque quatre kilomètres les séparant de la sortie, en partie inondés. "Nous allons leur apporter de la nourriture, mais nous ne sommes pas sûr qu'ils puissent se nourrir vu qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Nous allons aussi faire venir un médecin sachant plonger", a-t-il ajouté.

Bloqués par les fortes pluies de mousson

Les plongeurs ont trouvé les jeunes un peu au-delà de "Pattaya Beach", la zone où ils pensaient qu'ils s'étaient mis à d'abri. "Pattaya Beach était inondée mais nous les avons retrouvés 300 à 400 mètres plus loin", a précisé le gouverneur. Lundi soir, la nouvelle s'est répandue et les parents des enfants, qui dorment pour certains non loin de la grotte depuis plusieurs jours, ont exprimé leur joie. "Je suis si heureux... Je veux le voir, en bonne santé mentale et physique", a par exemple réagi le père d'un des disparus.

Les jeunes footballeurs âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur s'étaient aventurés le soir du 23 juin, après leur entraînement sportif, dans la grotte de Tham Luang, dans cette zone de forêt tropicale dense, à la frontière avec la Birmanie et le Laos. Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson et aucun contact n'avait depuis pu être noué avec eux.