Thaïlande : à la découverte de la plage paradisiaque de l'île de Koh Tan

C'est l'une de ces plages qui à elle seule est une promesse de paradis. Plus d'un kilomètre de sable blanc côtoie les eaux chaudes du golf de Siam sur l'île de Koh Tan en Thaïlande. Sous les cocotiers, se cache une paillotte au nom on ne peut plus évocateur : "Au bout du monde". C'est la propriété d'un vieux loup de mer porté par les vents froids du Finistère, Yves Baccon. "Pas une seule fois je me lasse. Je me lève le matin, j'ai la banane ! Je suis tellement heureux de me réveiller ici que je ne me rends pas compte de la notion du temps !", s'exclame-t-il.

La noix de coco, ressource de l'île

Le temps semble suspendu. Contre vents et marées, des maisons traditionnelles résistent à la pression immobilière, comme les cocotiers, qui fournissent une partie de la richesse de l'île. Un singe est spécialement dressé pour décrocher les fruits mûrs en haut des palmiers. Cette technique est parfois remise en cause par les associations de défense animale. Mais elle permet de générer des revenus pour la vingtaine d'habitants de l'île qui fabriquent une huile de coco 100% naturelle.