Paris : sécurité renforcée à la cathédrale Notre-Dame de Paris

Le réveillon de Noël sera placé sous le signe de la sécurité. Des policiers et gendarmes sont déployés autour des églises dans le cadre de l'opération Sentinelle. Lancée en janvier 2015, cette opération vise à faire face à la menace terroriste et à protéger les points sensibles du territoire. En direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la journaliste Diane Schlienger détaille le périmètre de protection mis en place : "Une dizaine de véhicules de police encadre le parvis de Notre-Dame. Impossible d'y accéder sans être fouillé systématiquement".

Lieux de culte surveillés

Ce périmètre de protection élargi va durer jusqu'à 21 heures mardi 25 décembre avec des restrictions de circulation et des patrouilles renforcées. "La vigilance est accrue aussi autour des grands magasins, des marchés de Noël et de chaque église. Pour les messes de Noël, les forces de sécurité se sont mises en relation avec chaque paroisse. Les mesures sont adaptées selon les lieux avec une vigilance particulière pour les entrées et les sorties des fidèles", conclut la journaliste de France 2.

Le JT

Les autres sujets du JT