Olivier Dubois : le journaliste français est retenu depuis 500 jours au Mali

Un an et demi de captivité pour Olivier Dubois, depuis son kidnapping par un groupe djihadiste le 8 avril 2021 à Gao, au Mali. Journaliste indépendant, il travaillait pour plusieurs grands titres de presse dans le pays. Un an et demi sans nouvelles, avec seulement quelques vidéos. Un combat de tous les jours pour sa famille, qui appelle désormais les Français à envoyer des cartes postales à l’Élysée pour demander sa libération.

Le gouvernement français dit rester pleinement mobilisé

Personnalités publiques, anciens otages, ont pris la parole dans une vidéo pour sensibiliser à sa situation. Le gouvernement français dit rester pleinement mobilisé pour la libération du journaliste, après le retrait cette semaine de la force Barkhane au Mali. "La discrétion est une condition essentielle à l’efficacité de l’action de l’État sur ces terrains qui sont dangereux", rappelle Pauline Ades-Mevel, porte-parole de Reporters sans frontières. Olivier Dubois fêtait samedi 20 août son 48e anniversaire, en captivité.