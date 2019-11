Militaires tués au Mali : les militaires auront un hommage aux Invalides

"L'hommage national aura lieu en présence des 13 familles, probablement vendredi 29 novembre ou en début de semaine prochaine", explique la journaliste Valérie Astruc, en duplex depuis le palais de l'Élysée. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. Ce sera la troisième fois qu'il honore la mémoire de militaires morts sur le terrain.

Hommage unanime

"Les mots du communiqué présidentiel témoignent du choc de la nation", souligne Valérie Astruc. "Profonde tristesse, soutien total. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but, nous protéger", a déclaré Emmanuel Macron dans ce communiqué. L'hommage est aussi unanime de la part des parlementaires, des anciens présidents et du gouvernement. "La France pleure. Respect, compassion, courage", ont indiqué François Hollande et Nicolas Sarkozy. Toute la classe politique se groupe derrière le président, en exprimant se reconnaissance pour le sacrifice de ces militaires dans la lutte contre le terrorisme.

