Militaires tués au Mali : l'hommage de la ville de Pau aux victimes

Après la mort de 13 militaires au Mali, lundi 25 novembre, l'émotion est palpable à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, d'où sont originaires sept des victimes. "On le sent clairement, c'est la grande famille de l'armée qui est en deuil. On voit beaucoup de militaires les visages fermés. Le régiment de Pau a mis un crêpe noir sur sa page Facebook. C'est ce régiment qui a payé le plus lourd tribut, avec sept victimes. Cinq se trouvaient dans l'hélicoptère Cougar, deux dans l'hélicoptère d'attaque Tigre", précise Francis Mazoyer, en direct de Pau.

Soutenir les familles dans l'épreuve

Les noms des victimes ont été communiqués dans la matinée. "La priorité, pour l'armée, a été de prévenir les familles pour les aider et les soutenir dans cette épreuve. Le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau représente à peu près un millier d'hommes. Cela constitue, selon un haut gradé, l'aéroport militaire le plus important d'Europe.Vous imaginez l'émotion dans toute la ville, dans toute la région. François Bayrou a appelé sur Twitter a un rassemblement dans la soirée", explique Francis Mazoyer.

