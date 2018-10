Nord : opération antiterroriste à Grande-Synthe

L'opération antiterroriste à Grande-Synthe (Nord) aura duré toute la matinée du mardi 2 octobre 2018. Elle visait le siège de l'association musulmane Centre Zahra France, perquisitionnée au petit matin. Selon les autorités, l'association aurait montré son soutien marqué à des mouvements terroristes. Ce qui est inconcevable pour ses membres. 200 policiers membres de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) ont été mobilisés.

Trois personnes placées en garde à vue

Les perquisitions ont aussi concerné le domicile des 12 dirigeants de l'association. Pour les riverains, c'est la surprise, car le Centre Zahra France était connu de tous et ne causait selon eux, aucun problème. "On tombe des nues, c'est juste derrière. On ne se serait jamais imaginé à ce que ça arrive ici", témoigne une habitante du quartier. Mardi 2 octobre au matin, trois personnes ont été placées en garde à vue, notamment à cause de détention illégale d'armes à feu.

