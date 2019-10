Syrie : les armées d'Al-Assad et Erdogan s'affrontent directement

En Syrie, pour la première fois, les forces turques et l'armée syrienne s'affrontaient directement, mardi 29 octobre. De violents échanges ont eu lieu dans le nord du pays, près de la frontière, faisant au moins six morts côté syrien. C'est ainsi une nouvelle guerre qui pourrait débuter entre les deux pays, en plein cœur de la zone de sécurité mise en place par la Turquie depuis son offensive contre les forces kurdes, près de la frontière. À Derbassiyé (Syrie), un incident a eu lieu entre les militaires russes, alliés de Bachar al-Assad, et des militaires turcs en faction.

Al-Assad déploie ses hommes

Alors qu'une rencontre entre officiers des deux camps était prévue, un tir de mortier a semé la confusion, sans savoir qui a tiré. Six civils syriens ont été blessés. Si on ne sait s'il s'agit d'une provocation ou d'une erreur, le déploiement des forces armées syriennes se poursuit dans le nord du pays.

Le JT

Les autres sujets du JT