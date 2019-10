Syrie : la France va prendre des mesures de sécurité spéciales

"Après l'annonce par Washington du retrait de 1 000 soldats américains dimanche 13 octobre, la France va prendre des mesures imminentes. Priorité absolue : garantir la sécurité des personnels français civils et militaires présents dans le nord-est de la Syrie, précisément là où l'armée turque a intensifié son offensive. Une offensive condamnée avec la plus grande fermeté par le chef de l'État", détaille la journaliste de France 2 Caroline Motte.

La France va accentuer ses efforts diplomatiques

"La France va accentuer ses efforts diplomatiques pour que les combats cessent au plus vite. Le président a également fait part de son inquiétude, d'une part sur la possible résurgence du groupe État islamique dans la région et d'autre part sur les conséquences humanitaires désastreuses que pourrait avoir cette offensive. Angela Merkel et Emmanuel Macron, présents à l'Élysée, ont conjointement appelé la Turquie a cessé leur offensive", conclut Caroline Motte.

