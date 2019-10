Offensive turque en Syrie : "Ne faites pas l'idiot !", a écrit Donald Trump à Recep Tayyip Erdogan dans une lettre

La diplomatie, selon Donald Trump. Une lettre du président américain adressée au président turc Recep Tayyip Erdogan a été publiée par plusieurs journalistes, mercredi 16 octobre. "Arrêtez de jouer les durs. Ne faites pas l'idiot !", écrit le locataire américain dans ce courrier, où il appelle son homologue turc à négocier avec les Forces démocratiques syriennes (FDS) dominées par les Kurdes.

Felt the need to ask WH if this is actually real and it is. pic.twitter.com/bHyIFw6cvO