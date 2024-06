Sommet du G7 : Giorgia Meloni en position de force face à des partenaires affaiblis

Quatre jours après des élections européennes qui l'ont confortée, la présidente du Conseil italien reçoit près de Bari les chefs d'Etat et de gouvernement des sept pays les plus industrialisés.

Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du G7 se tient jeudi 13 et vendredi 14 juin sous présidence italienne à Borgo Egnazia, dans les Pouilles. Au menu des discussions, entre autres : les deux grandes crises internationales du moment, la guerre en Ukraine et à Gaza.

Ce sommet intervient alors que la plupart des dirigeants des pays membres du G7 sont confrontés à des difficultés dans leurs pays. La traditionnelle "photo de famille" va rassembler autour de Giorgia Meloni, confortéee après les européennes, une pléiade de leaders affaiblis. L’Italienne aura notamment deux éclopés du scrutin à ses côtés : Emmanuel Macron et Olaf Scholz.

"Giorgia Meloni est en ce moment la politique la plus forte d’Europe." Un politologue italien après les élections européennes

D’autres participants de ce sommet redoutent des élections à venir : c'est le cas du Britannique Rishi Sunak, qui a convoqué des élections législatives début juillet, et bien sûr de Joe Biden, en campagne pour sa réélection aux Etats-Unis

.

Au-delà des sujets incontournables Meloni a poussé sur la table du G7 quelques dossiers au cœur de son agenda : l’immigration prise sous l’angle de l’aide aux pays de départ, pour limiter les candidats à l’exil. Les partenaires du G7 vont-ils accroître l’aide au développement ? La patte italienne se verra-t-elle dans le communiqué final ? À l’Elysée hier, on se disait satisfait du texte en préparation, à une exception près : la santé sexuelle. Y aura-t-il comme l’an dernier un engagement du G7 à favoriser l’accès à l’avortement sûr et légal ? Réponse à la fin du sommet