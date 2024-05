Royaume-Uni : des élections générales auront lieu le 4 juillet, annonce le Premier ministre, Rishi Sunak

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé mercredi 22 mai la tenue d'élections générales le 4 juillet prochain. "Plus tôt dans la journée, je me suis entretenu avec Sa Majesté le roi pour demander la dissolution du Parlement", a déclaré le dirigeant conservateur de 44 ans, qui s'est exprimé sous la pluie, depuis le perron du 10, Downing Street. "Le roi a accédé à cette demande et des élections législatives se tiendront le 4 juillet."

Les travaillistes partent grands favoris pour déloger les conservateurs, depuis quatorze ans au pouvoir au Royaume-Uni. Les sondages donnent le Labour, positionné au centre-gauche, autour de 45% des intentions de vote, loin devant les conservateurs (Tories), relégués entre 20% et 25%, et le parti anti-immigration et anti-politiques climatiques Reform UK (12%).

Avec un mode de scrutin à la majorité simple à un tour dans les 650 circonscriptions du Royaume-Uni, de tels résultats se traduiraient par une large majorité pour les travaillistes. Pour les conservateurs, que Boris Johnson avaient menés à une victoire historique en 2019, les pronostics sont cataclysmiques. Plus de 60 députés conservateurs sur 344 ont déjà renoncé à se représenter, y compris des poids lourds du parti.