G7 : mesures de sécurité drastiques à Biarritz

Elle sera la ville la plus sécurisée de France. Dans les rues de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), les CRS et la police se sont déjà installés. Pour sécuriser le G7, 13 200 agents vont être déployés, mais aussi des militaires et des membres des forces de l'ordre espagnoles. "Nous ne tolérerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons. Notre objectif a pour but de permettre la dispersion immédiate des attroupements et l'interpellation rapide des fauteurs de trouble", a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner mardi 20 août.

Dans toute la ville, les mesures de sécurité seront draconiennes. Dans une première zone, seuls les habitants autorisés pourront circuler ainsi que les membres des délégations. Pour entrer dans la seconde zone, il faudra être muni d'un badge spécial. "Je pense que c'est une folie de faire ça en plein mois d’août", déplore un habitant. 10 000 membres de délégations et journalistes accrédités sont attendus à Biarritz dès samedi 24 août.

