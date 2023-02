Séismes en Turquie et en Syrie : la ville de Marseille va lancer une "collecte citoyenne" à partir de jeudi

La mairie de Marseille annonce mardi 14 février qu'elle va lancer une "collecte citoyenne" dès jeudi à destination des populations touchées par les séismes en Turquie et en Syrie du lundi 6 février, qui ont fait plus de 37 000 morts selon un bilan toujours provisoire, rapporte France Bleu Provence.

"Dès jeudi, les mairies de secteur seront ouvertes pour accueillir vos dons", écrit ce mardi sur Twitter le maire de la ville, Benoît Payan. "Marseille, ville solidaire, envoie dès maintenant des médicaments, du matériel et des vêtements chauds aux populations de Turquie et de Syrie", poursuit-il.

Des produits neufs et emballés

La municipalité précise que des dons de vêtements chauds pour enfants et adultes sont acceptés, tout comme du matériel de premier secours, des produits d’hygiène de première nécessité. Les produits en question doivent être neufs et emballés.

Dans un communiqué, la Ville ajoute avoir déjà envoyé en Turquie et en Syrie "plus de 30m3 de vêtements chauds, du matériel de protection et des médicaments notamment grâce à la mobilisation de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM)".