Séisme en Turquie : l’histoire d’un miraculé, retrouvé sous les décombres après onze jours de disparition

Au milieu des drames liés à au séisme en Turquie, il y a eu quelques miracles. Un homme emporté dans l'effondrement d'une partie de l'hôpital a passé 11 jours sous les gravats. Il a été retrouvé in extremis.

Mustafa Avci a cru ne jamais pouvoir tenir sa fille dans les bras. En effet, elle est née le 6 février au matin, jour du terrible séisme qui a secoué la Turquie. Lorsque l’hôpital d’Antioche (Turquie) a commencé à s’affaisser, le père de famille était parti prendre un café quelques étages plus bas. Si la petite fille s’en est sortie indemne avec sa mère, l’homme s’est retrouvé projeté au sol et enseveli. Il risque aujourd’hui l’amputation.

Guidé par son instinct de survie

"Pendant onze jours, je suis resté dans la même position, une jambe en l’air. Au fond, je ne voulais même pas m’en sortir car je ne savais pas ce qu’étaient devenues ma femme et ma fille", raconte le rescapé. Il tient, guidé par son instinct de survie. "Autour il y avait des plantes. Je machais les racines et j’avalais le jus. Quand j’ai eu vraiment soif, j’ai commencé à boire mes urines", se rappelle le miraculé. C’est lorsque les engins de destruction sont arrivés onze jours plus tard qu’il est finalement retrouvé dans les décombres.